Придумайте 15 слов с н и 15 слов с двойной н
Русский язык
Придумайте 15 слов с н и 15 слов с двойной н
Ответ(ы):
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Стеклянный 1 Оловянный 2 Деревянный 3 Вспаханный 4 Отваренный 5 Болезненный 6 Гривенный 7 Коренной 8 Посланный 9 Лиственный 10 Священный 11 Туманный 12 Избранный 13 Конный 14 Общественный 15 Искусственный
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