На поверхности воды плавает лодка.Находиться ли лодка в состоянии невесомости?по??сните свой ответ.
Физика
На поверхности воды плавает лодка.Находиться ли лодка в состоянии невесомости?по??сните свой ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Можно считать что да и нет.. Да - вода сама как "невисомость" мы бы утонули-бы сразу-же под воду, если б не было такого воздействия. А нет, то что лодочка, плывёт ПО ВОДЕ.
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