Сколько градусов содержит угол,если он составляет 5_ премого угла 20% от 360 6

Математика
Сколько градусов содержит угол,если он составляет 5_ премого угла 20% от 360 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько градусов содержит угол, если он составляет: а) 20% от 360 градусов б) 25% от 60 градусов в) 45% развернутого угла г) 80% прямого угла а) 20%*360=20*360/100=72 б) 25%*60=25*60/100=15 в) 45%*180=45*180/100=81 г) 80%*90=80*90/100=72
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