Назовите морфемы,из которых может состоять основа слова?
Русский язык
Назовите морфемы,из которых может состоять основа слова?
Ответ(ы):
Гость:
Корень, суффикс(про приставку не помню)
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