Нужна ли сатира обществу и каждому человеку? (пожалуйсто срочно надо) пожалуйсто! (сочинение рассуждение)

Литература

Нужна ли сатира обществу и каждому человеку? (пожалуйсто срочно надо) пожалуйсто! (сочинение рассуждение)

Автор: Гость