Напиши пожалуйста 5 вопросов на тему сын есым с тремя вариантами ответов
Қазақ тiлi
Напиши пожалуйста 5 вопросов на тему сын есым с тремя вариантами ответов
Ответ(ы):
Гость:
Простите КЗ клавиатуры нет) Бугин айнала кандай адеми болып кеткен Сен ауыр салмакты котере аласынба Ол биздин мектептги ен укыпты окушы ма Бугин ерекше кунбе Алгебрадан киын есеп шыгардык Оцените сама написала
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