1)В каком ряду слов существительное имеет один корень? а)тысячелетие,авиапочта,газификация б)тренога,замминистра,теплоемкость в)бортпроводник,радиография,чернобурка г)давным-давно,дармоедство,физмат 2)В каком ряду все слов...

Гость: Гость:

1) пойдем методом исключения снизу вверх: г) физмат - физико-математический (2 корня) в) бортпроводник - бортовой проводник (2 корня) б) теплоемкость - тепло и емкий (2 корня) Значит, ответ (а) 2) г) полдома, полудикарь, полжизни, полметра