1)В каком ряду слов существительное имеет один корень? а)тысячелетие,авиапочта,газификация б)тренога,замминистра,теплоемкость в)бортпроводник,радиография,чернобурка г)давным-давно,дармоедство,физмат 2)В каком ряду все слов...
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1)В каком ряду слов существительное имеет один корень? а)тысячелетие,авиапочта,газификация б)тренога,замминистра,теплоемкость в)бортпроводник,радиография,чернобурка г)давным-давно,дармоедство,физмат 2)В каком ряду все слова пишутся слитно? а)(полу)тон,(пол)Москвы,(пол)дня,(пол)часа б)(пол)листа,(пол)апельсина,(пол)книги,(пол)лета в)(пол)ложки,(пол)Казани,(пол)урока,(пол)лица г)(пол)дома,(пол)дикарь,(пол)жизни,(пол)метра.
Ответ(ы):
Гость:
1) пойдем методом исключения снизу вверх: г) физмат - физико-математический (2 корня) в) бортпроводник - бортовой проводник (2 корня) б) теплоемкость - тепло и емкий (2 корня) Значит, ответ (а) 2) г) полдома, полудикарь, полжизни, полметра
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