5*8*5*5/6 помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
5*8*5*5/6 помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5*8*5*5/6=125*8/6=1000/6=500/3=166.66666666
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