Помогите пожалуйста с 1-ым заданием
Химия
Помогите пожалуйста с 1-ым заданием
Ответ(ы):
Гость:
Ca(OCl)2 = 2 - 4 + 2x = +1 KClO3 = 1 + x - 6 = +5 HClO2 = 1 + x - 4 = +3 FeCl3 = крест-накрест = -1 1 2 3 4 A Г В Д
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