Ребята помогите пожалуйста надо написать сочинение на тему "Маленькое путешествие".

Гость: Гость:

Вечером я как обычно лёг спать. Заснул очень быстро. Вдруг сниться мне странный сон. Я на каком-то остове один и рядом ходят мои друзья. Я бегу к ним на встречу спросить где,но они моментально исчезают. Я подумал что это такое?Мне было очень грустно,что я остался один,но вдруг я заметил,что за мной наблюдает мальчик моего возраста. Я сидел и ждал когда он подойдёт ко мне.Прошло 10 минут,а мальчик всё стоял и стоял.Я решился подойти к нему и как странно он не исчез. Я рассказал ему,что ищу выход домой и своих друзей которые исчезли. Мальчик рассказал,что от сюда выхода нет . Я не хотел верить ему,но он объяснил,что если попытаться то можно выбраться. Наступил вечер было очень темно,я лег спать. Лежу и думаю куда я попал?Я долго не мог уснуть. Не спалось мне. Когда я заснул вижу сон. Я иду куда-то и вдруг вижу дверь похожую на мою. Я открыл эту дверь и оказался дома. Вот такое было у меня маленькое путешествие.