Предложения с прямой речью в художественных текстах

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Предложения с прямой речью в художественных текстах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
«Всё в порядке. Можно выходить», — сказал Гаврик. (В. Катаев).  «Задержите противника сами любой ценой. Резер­вов у меня нет», — сказал Родимцев (В. Гроссман)  «Подите по дворам», — сказал им Дубровский... (А. Пушкин).  «Это лошадь моего отца», — сказала Бэла (М. Лермонтов). «Давненько не брал я в руки шашек!» — говорил Чичиков (Н. Гоголь). Дубровский спросил: «Все здесь? Никто не остался в доме?»(Пушкин А.С. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика (Пушкин).

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