Предложения с прямой речью в художественных текстах

Гость: Гость:

«Всё в порядке. Можно выходить», — сказал Гаврик. (В. Катаев). «Задержите противника сами любой ценой. Резер­вов у меня нет», — сказал Родимцев (В. Гроссман) «Подите по дворам», — сказал им Дубровский... (А. Пушкин). «Это лошадь моего отца», — сказала Бэла (М. Лермонтов). «Давненько не брал я в руки шашек!» — говорил Чичиков (Н. Гоголь). Дубровский спросил: «Все здесь? Никто не остался в доме?»(Пушкин А.С. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика (Пушкин).