Начертите прямоугольник проведите прямую так чтобы она разделила этот прямоугол??ник на треугольник и трапецию

Геометрия

Начертите прямоугольник проведите прямую так чтобы она разделила этот прямоугол??ник на треугольник и трапецию

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