Начертите прямоугольник проведите прямую так чтобы она разделила этот прямоугол??ник на треугольник и трапецию
Геометрия
Начертите прямоугольник проведите прямую так чтобы она разделила этот прямоугол??ник на треугольник и трапецию
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