Помогите составаить выражение к данной задаче= В школьном хоре поют 34 ребёнка.Мал??чиков на 4 меньше девочек.Сколько мальчиков и сколько девочек в хоре?
Математика
Помогите составаить выражение к данной задаче= В школьном хоре поют 34 ребёнка.Мал??чиков на 4 меньше девочек.Сколько мальчиков и сколько девочек в хоре?
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