Помогите составаить выражение к данной задаче= В школьном хоре поют 34 ребёнка.Мал??чиков на 4 меньше девочек.Сколько мальчиков и сколько девочек в хоре?

Математика

Помогите составаить выражение к данной задаче= В школьном хоре поют 34 ребёнка.Мал??чиков на 4 меньше девочек.Сколько мальчиков и сколько девочек в хоре?

Автор: Гость