Разность двух произведений 6 на 4 и 2 на 8

Математика
Разность двух произведений 6 на 4 и 2 на 8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
От умножения 6 на 4 отнять 2 на 8 24-16=8 Вот так вот :3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти область определения 3Sqrt[x]/lg(3-x) если можно подробно
Ответить
Русский язык
Допиши слова с ь или без ь знака банка полька галка
Ответить
Математика
Периметр треугольника 27 см. Чему равны длины сторон треугольника если 2 его стороны на 2 сантиметра длиннее первой , а третья сторона на 4 см коро...
Ответить
Математика
Геологи прошли маршрут длиной 75 км.в первый день они прошли 3/25 всего маршрута,а во второй 4/25 всего маршрута.какой путь прошли геологи за эти д...
Ответить
Математика
1 скорый поезд проехал расстояние 3750 км за 15 ч а другой 5880 км 21 час скорость какова ??оезда больше и на сколько?
Ответить
Математика
Выразить 267 дециметров квадратных в квадратных метрах и дециметрах
Ответить
Математика
Помогите Плиз!!!!!!! Высота прямоугольного параллелепипеда равна 20 см, что на 5 см б??льше его ширины и в 3 раза меньше его длины. Вычислите пло...
Ответить
Русский язык
Напмсать рассказ о своём городе (Донецк) по данному плану План 1.Как называется твой город? 2.Что тебе в нём особенно дорого? 3.Чем он изве...
Ответить
Другие предметы
Информация о любых богах стран
Ответить
Математика
В один ларек привезли 25 ящиков с фруктами в другой 20 таких же ящиков . Сколько кило??раммов фруктов привезли в оба ларька , если в первом фруктов...
Ответить