Разность двух произведений 6 на 4 и 2 на 8
Математика
Разность двух произведений 6 на 4 и 2 на 8
Ответ(ы):
Гость:
От умножения 6 на 4 отнять 2 на 8 24-16=8 Вот так вот :3
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