Я точно волк вертелся среди стаи псов сказал о себе салон .что он имел в виду?
История
Я точно волк вертелся среди стаи псов сказал о себе салон .что он имел в виду?
Ответ(ы):
Гость:
Ну вообще, Солон писал о принятии греками своих законов продолжение: все когда-то ликовали,а теперь всегда меня провожают злобным взглядом,словно я их злейший враг. Только через много лет афиняне поняли и приняли его законодательство как основу государственного строя и гражданского единства греческого государства
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