Делаем задание на карточке. вопрос: слоги - это... дать определение.

Русский язык
Делаем задание на карточке. вопрос: слоги - это... дать определение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
это один звук или несколько звуков, произносимых одним выдыха­тельным толчком воздуха.
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