Делаем задание на карточке. вопрос: слоги - это... дать определение.
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Делаем задание на карточке. вопрос: слоги - это... дать определение.
Ответ(ы):
Гость:
это один звук или несколько звуков, произносимых одним выдыхательным толчком воздуха.
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