Помогите перевести 3008м=...км...м , 4390м=...км...м, 412дм=...м...дм , 4063кг=...т...кг , 300 см=...м, 43000м??=...м
Математика
Помогите перевести 3008м=...км...м , 4390м=...км...м, 412дм=...м...дм , 4063кг=...т...кг , 300 см=...м, 43000м??=...м
Ответ(ы):
Гость:
3008 м = 3 км 8 м 4390 м = 4 км 390 м 412 дм = 4 м 12 дм 4063 кг = 4 т 63 кг 300 см = 3 м 43000 мм = 43 м
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