Историческое событие после которого начались новые времена в жизни нашего государства

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Бесспорно, в конце 20-х-начале 30-х годов прошлого века крестьянство подверглось ужасающему нажиму со стороны правящей партии и подконтрольных ей государственных структур. Это неоспоримо. В то же самое время вокруг тех событий – целые горы лжи и заблуждений. Как и события 1937-1938 годов, они используются для очернения СССР и всей истории России. И сегодня приходится эти монбланы разгребать, откапывая горькую и непростую правду