Прошуууу ребята помогите!)Выпишите все решения неравенства- 577 меньше x меньше 700,к??атные 47!!!
Математика
Прошуууу ребята помогите!)Выпишите все решения неравенства- 577 меньше x меньше 700,к??атные 47!!!
Ответ(ы):
Гость:
577<611<700 577<658<700 ну как то так
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