Напиши сочинение на тему ,,Пальчики оближеш" не большой

Русский язык
Напиши сочинение на тему ,,Пальчики оближеш" не большой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда ты ешь или пьёш бывает так вкусно к примеру после тортика и прям хочется пальчики облизать от этой вкусняшки
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