Описание легких 2 класс
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Описание легких 2 класс
Ответ(ы):
Гость:
Похожи на две розовые губки. человек дышит с помощью них.они проделывают очень большую и непрерывную работу. если бы они перекачивали не воздух а воду то за ночь перекачали бы 2 тонны воды.
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Помогите перевести 3008м=...км...м , 4390м=...км...м, 412дм=...м...дм , 4063кг=...т...кг , 300 см=...м, 43000м??=...м