Описание легких 2 класс

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Описание легких 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Похожи на две розовые губки. человек дышит с помощью них.они проделывают очень большую и непрерывную работу. если бы они перекачивали не воздух а воду то за ночь перекачали бы 2 тонны воды.
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