Приведите пример глаголов 1 спряжения с ударным окончанием

Русский язык
Приведите пример глаголов 1 спряжения с ударным окончанием
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
проще простого) если буква в окончании е, у, ю, то 1 спряжение, а буквы и, а, я, то 2 спряжение
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