Отметьте на координатном луче ( числовом луче ) точки A(1/10) ,B(5/11),C(10/11)

Математика
Отметьте на координатном луче ( числовом луче ) точки A(1/10) ,B(5/11),C(10/11)
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