От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 3ч.Скорость 1 катера 24км/ч,скорость 2 катера 26км/ч.Найти расстояние между пристанями.

Математика

От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отошли два катера и встретил??сь через 3ч.Скорость 1 катера 24км/ч,скорость 2 катера 26км/ч.Найти расстояние между пристанями.

Автор: Гость