Помогите пожалуйста.3 вопроса всего!*
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста.3 вопроса всего!*
Ответ(ы):
Гость:
1 тоназаткыш 2 кауыпсыздык 3озынын орыныннына
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