Помогите пожалуйста 18 и 20
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Помогите пожалуйста 18 и 20
Ответ(ы):
Гость:
She has been crying he has been working she has been making we have been packing насчет последнего не уверена
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