Угол 1= углу 2= 35°, Угол3 меньше угла 4 на 50°. найти: угол3 и 4

Геометрия
Угол 1= углу 2= 35°, Угол3 меньше угла 4 на 50°. найти: угол3 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол3=70. угол4=120.
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