Угол 1= углу 2= 35°, Угол3 меньше угла 4 на 50°. найти: угол3 и 4

Геометрия

Угол 1= углу 2= 35°, Угол3 меньше угла 4 на 50°. найти: угол3 и 4

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