Немецкий 5 класс.Что тут нужно сделать,помогите пожалуйста!
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Немецкий 5 класс.Что тут нужно сделать,помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Смотри, тут нужно 1. прочесть текст. 2 нарисовать какого-нибудь из двух героев( Тони или ханну), 3. Описать понравившегося героя( просто возьми словосочетания из текста:)
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