Найдите значение выражения. Корень из 2^2умножить 3^3умножить 7^2 Ну то-есть это всё под одним корнем.

Алгебра

Найдите значение выражения. Корень из 2^2умножить 3^3умножить 7^2 Ну то-есть это всё под одним корнем.

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