Найдите значение выражения. Корень из 2^2умножить 3^3умножить 7^2 Ну то-есть это всё под одним корнем.
Алгебра
Найдите значение выражения. Корень из 2^2умножить 3^3умножить 7^2 Ну то-есть это всё под одним корнем.
Ответ(ы):
Гость:
2*9*7корень из 3 126корень из 3 ответ правилен есл в задании 3^3
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