1. Задача. Из 12 дней зимних каникул Лена была 7 дней у бабушки. Какую часть часть кан??кул Лена была у бабушки? 2. Задача. Из сливок получили 18 кг масла, что составляет 1/5 массы сливок. Сколько было взято сливок?

Математика

1. Задача. Из 12 дней зимних каникул Лена была 7 дней у бабушки. Какую часть часть кан??кул Лена была у бабушки? 2. Задача. Из сливок получили 18 кг масла, что составляет 1/5 массы сливок. Сколько было взято сливок?

Автор: Гость