1. Задача. Из 12 дней зимних каникул Лена была 7 дней у бабушки. Какую часть часть кан??кул Лена была у бабушки? 2. Задача. Из сливок получили 18 кг масла, что составляет 1/5 массы сливок. Сколько было взято сливок?
Математика
1. Задача. Из 12 дней зимних каникул Лена была 7 дней у бабушки. Какую часть часть кан??кул Лена была у бабушки? 2. Задача. Из сливок получили 18 кг масла, что составляет 1/5 массы сливок. Сколько было взято сливок?
Ответ(ы):
Гость:
7/12 часть каникул лена была у бабушки
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