... расписания является моделью движения поездов 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица Всегда следует продумывать ... решение задачи 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица наглядно продемонстрировать приз...
Информатика
... расписания является моделью движения поездов 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица Всегда следует продумывать ... решение задачи 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица наглядно продемонстрировать признаки различных фруктов и овощей позволяет ... 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица ... в определённом масштабе делает наглядными предложения архитектора по застройке района 1.план 2.описание 3.макет 4.муляж 5.таблица
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