Она может отвечать на 2 вопроса

Русский язык
Она может отвечать на 2 вопроса
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Гость:
Что делать? Что сделать? Это глагол Кто? Что? Это существительное Какой? Какая? Какие? Это прилагательное
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