Помогите плизз срочно надо пожалуйста
Математика
Помогите плизз срочно надо пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Д)0.736 е)0.925 ж)0.4116 з)0.12
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