Небе, трепещет, синем, в, дрожит, поднимается, в, звездочка, вышину, золотая, медленно.
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Небе, трепещет, синем, в, дрожит, поднимается, в, звездочка, вышину, золотая, медленно.
Ответ(ы):
Гость:
В синем небе медленно поднимается в вышину золотая звёздочка
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