Каковы причины и последствия бюджетного дефицита ?
Экономика
Каковы причины и последствия бюджетного дефицита ?
Ответ(ы):
Гость:
Возможны следующие причины бюджетного дефицита: 1. Экономический спад. 2. Рост предельных издержек общественного производства. 3. Массовый выпуск необеспеченных денег. 4. Неоправданно раздутые социальные программы. 5. Возросшие затраты на финансирование военно-промышленного комплекса. 6. Значительный оборот «теневого» капитала. 7. Непроизводительные расходы и потери. Последствия полностью зависят от действий правительства. А так же последствием бюджетного дефицита является накопление государственного долга.
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