Какое спряжение у слова осмотрит?

Русский язык
Какое спряжение у слова осмотрит?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 потому что это слово иск.
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