Физика перышкин 7 класс упр 16

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Цена деления вольтметра изображенного на рисунке 65 а учебник равна одна целая пять десятых б напряжение равно 1 б напряжение равно 0,5 б напряжение равно 2,6 b 2 цена деления шкалы вольтметра изображенного на рисунке 66 а учебник равно 1,5 гб напряжение которое покажет равно приложение 4 b 3 тут рисунок которое покажет равно приложение 4 b 3 тут рисунок