Помогите!! По Иностр оч буду благодарен
Английский язык
Помогите!! По Иностр оч буду благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) A judge - e, d 2) A member of the jury - a 3) A lawyer - c , g Остается еще b и f Смотри. Judge это судья, потом идет присяжный заседатель (жюри) и адвокат. Вопрос b - Тот, кто говорит длинную речь в конце заседания. Вопрос g - тот, кто говорит короткие речи. А я этого в принципе не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Предложите сюжет для фильма. Используя подсказки 1.Главные герои(герой) 2.Место, ??де развиваются события 3.Проблема, которую хочет решить ге...