Помогите!! По Иностр оч буду благодарен

Английский язык
Помогите!! По Иностр оч буду благодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) A judge - e, d 2) A member of the jury -  a 3) A lawyer -  c , g Остается еще b и  f Смотри. Judge это судья, потом идет присяжный заседатель (жюри) и адвокат. Вопрос b - Тот, кто говорит длинную речь в конце заседания. Вопрос g - тот, кто говорит короткие речи. А я этого в принципе не знаю.
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