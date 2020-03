Помогите!! По Иностр оч буду благодарен

Гость: Гость:

1) A judge - e, d 2) A member of the jury - a 3) A lawyer - c , g Остается еще b и f Смотри. Judge это судья, потом идет присяжный заседатель (жюри) и адвокат. Вопрос b - Тот, кто говорит длинную речь в конце заседания. Вопрос g - тот, кто говорит короткие речи. А я этого в принципе не знаю.