Решите плиз по действиям два примера
Математика
Решите плиз по действиям два примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420-5×6=390 2508÷390=6 42+6=48 739-778=1 5929÷1=5929
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