Решите плиз по действиям два примера

Математика
Решите плиз по действиям два примера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420-5×6=390 2508÷390=6 42+6=48 739-778=1 5929÷1=5929
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Предложите сюжет для фильма. Используя подсказки 1.Главные герои(герой) 2.Место, ??де развиваются события 3.Проблема, которую хочет решить ге...
Ответить
Алгебра
5^4*0.2^-2/125^2 Помагите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста все 3 задания!! Дам 50 баллов
Ответить
Математика
Длина окружности переднего колеса кареты 2 метра. какое растояние проехала карета, если ее колесо сделало 30000 оборотов
Ответить
Литература
Срочно!!!! соченение: "нужна ли сказка современому человеку? " Даё 15 баллов!
Ответить