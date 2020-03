Предложите сюжет для фильма. Используя подсказки 1.Главные герои(герой) 2.Место, ??де развиваются события 3.Проблема, которую хочет решить герой 4.Какие действия предпринимает герой для решения проблемы 5.Кто или что дейст...

Гость: Гость:

1. Little girl with name - Mendel. 2. Little country (в значении поселка, деревни и т.д.), where people have not face. 3. Проблема истории в том, что древний колдун захватил поселок и за то что жители не повиновались ему отнял у них лица, дабы они не смогли испытвать емоции. Главный герой, по ошибке оказавшиеся в этом городке узнает о проблеме от старого мудреца и решает остановить колдуна и вернуть жителям былые чувства. 4. Победит, ествественно, добро. 5. Главная мысль в том, что не нужно бояться противостоять проблеме и злу, и что каждый имеет право на чувстива и емоции, все должны жить в гармонии. 6. Жанр: приключение. Можно интерпретировать этот план по-разному, по желанию. Добавить свои подпункты и сюжет. Просто сказала свою идею.