Предложите сюжет для фильма. Используя подсказки 1.Главные герои(герой) 2.Место, ??де развиваются события 3.Проблема, которую хочет решить герой 4.Какие действия предпринимает герой для решения проблемы 5.Кто или что дейст...
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Предложите сюжет для фильма. Используя подсказки 1.Главные герои(герой) 2.Место, ??де развиваются события 3.Проблема, которую хочет решить герой 4.Какие действия предпринимает герой для решения проблемы 5.Кто или что действует против него (неё) 6.Финал фильма: кто победил 7.Главная мысль фильма Жанр: фантастика,триллер или приключение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Little girl with name - Mendel. 2. Little country (в значении поселка, деревни и т.д.), where people have not face. 3. Проблема истории в том, что древний колдун захватил поселок и за то что жители не повиновались ему отнял у них лица, дабы они не смогли испытвать емоции. Главный герой, по ошибке оказавшиеся в этом городке узнает о проблеме от старого мудреца и решает остановить колдуна и вернуть жителям былые чувства. 4. Победит, ествественно, добро. 5. Главная мысль в том, что не нужно бояться противостоять проблеме и злу, и что каждый имеет право на чувстива и емоции, все должны жить в гармонии. 6. Жанр: приключение. Можно интерпретировать этот план по-разному, по желанию. Добавить свои подпункты и сюжет. Просто сказала свою идею.
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