Срочно!!!! соченение: "нужна ли сказка современому человеку? " Даё 15 баллов!

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Нужна ли сказка современому человеку Я думаю что нужна ли сказка современному человеку?Конечно же да нужна сказка,ведь если б не было б сказок мы бы,не могли себя весть как нормальные современные люди.Сказка нам даёт опыт который открывает нам наши ошибки которых мы должны избегать.А моё мнение мы всё таки люди которые должны знать сказки.