Решите пожалуйста листочек весь

Гость: Гость:

1)а)13×408=5304км б)7200÷800=9ч 2)650-50=600 650×600=390000м в кв=39га в кв 3)45÷3=15 ширина 15+2=17 высота 45×15×17=11475 см в кубе 4)=10 5)84×5=420см в кв