Решите пожалуйста листочек весь
Математика
Решите пожалуйста листочек весь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)а)13×408=5304км б)7200÷800=9ч 2)650-50=600 650×600=390000м в кв=39га в кв 3)45÷3=15 ширина 15+2=17 высота 45×15×17=11475 см в кубе 4)=10 5)84×5=420см в кв
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