Представьте выражение в виде квадрата одночлена 1)0,01a⁶b⁴ 2)9b⁴c⁸ 3)100p²q⁶
Алгебра
Представьте выражение в виде квадрата одночлена 1)0,01a⁶b⁴ 2)9b⁴c⁸ 3)100p²q⁶
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,01a⁶b⁴ = (0,1a³b²)² 2) 9b⁴c⁸ = (3b²c⁴)² 3) 100p²q⁶ = (10pq³)²
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