При аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч,остановился ч??рез 5 с. Найти тормозной путь.

Физика

При аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч,остановился ч??рез 5 с. Найти тормозной путь.

Автор: Гость