При аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч,остановился ч??рез 5 с. Найти тормозной путь.
Физика
При аварийном торможении автомобиль движущийся со скоростью 72 км/ч,остановился ч??рез 5 с. Найти тормозной путь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=∆U * ∆t S=20м/с * 5с= 100м Ответ: тормозной путь = 100м
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