Подвиг Ивана Сусанина полнастью срочно
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Подвиг Ивана Сусанина полнастью срочно
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Суть подвига Ивана Сусанина заключается в том, что он ценой своей жизни спас честь и достоинство, вновь наречённого русского царя, Михаила Романова. По преданию, зимой 1613 года 19-летний царь Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа, проживали в селе Домнино, что в Костромском уезде. Литовско-польский отряд, зная это, искал это село, чтобы захватить его. Вблизи этого села отряд встретил старосту Ивана Сусанина и приказал ему показать дорогу в это село. Но Сусанин завёл их в глухую тайгу, чем спас русского царя, но поплатился собственной жизнью
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