Измените предложения по образцу. Образец:Я была у мамы на работе.- Я ходила к маме на работу. 1.Подруга была у сестры в школе. 2.Брат был у отца в офисе. 3.Самед был у друга в художественной студии. 4.Мы были в лаборатории...
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Измените предложения по образцу. Образец:Я была у мамы на работе.- Я ходила к маме на работу. 1.Подруга была у сестры в школе. 2.Брат был у отца в офисе. 3.Самед был у друга в художественной студии. 4.Мы были в лаборатории у Фикрета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подруга ходила в школу к сестре. брат ходил к отцу в офис. Самед ходил к другу в художественную студию. мы ходили в лабораторию к Фикрету.
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