Измените предложения по образцу. Образец:Я была у мамы на работе.- Я ходила к маме на работу. 1.Подруга была у сестры в школе. 2.Брат был у отца в офисе. 3.Самед был у друга в художественной студии. 4.Мы были в лаборатории...

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Измените предложения по образцу. Образец:Я была у мамы на работе.- Я ходила к маме на работу. 1.Подруга была у сестры в школе. 2.Брат был у отца в офисе. 3.Самед был у друга в художественной студии. 4.Мы были в лаборатории у Фикрета

Автор: Гость