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3128-(т+425)=1509помогите пожалуста
Математика
3128-(т+425)=1509помогите пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3128-(Т+425)=1509 Т+425=3128-1509 Т+425=1619 Т=1619-425 Т=1194
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