Отношения между гринёвым и пугачёвым в рассказе капитанская дочка

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Отношения между гринёвым и пугачёвым в рассказе капитанская дочка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гренев и Пугачев встречаются в одной из самых первых глав и Пугачев помогает Греневу укрыться от метели. Гренев дарит в благодарность шубку Пугачеву тем самым между ними завязывается контакт.В Белгородской крепости Гренев пытается дать Пугачеву совет,но тот конечно же не слушает его,тем самым показывая,что он не будет прислушиваться к советам молодого мальчишки.
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