Отношения между гринёвым и пугачёвым в рассказе капитанская дочка

Гость: Гость:

Гренев и Пугачев встречаются в одной из самых первых глав и Пугачев помогает Греневу укрыться от метели. Гренев дарит в благодарность шубку Пугачеву тем самым между ними завязывается контакт.В Белгородской крепости Гренев пытается дать Пугачеву совет,но тот конечно же не слушает его,тем самым показывая,что он не будет прислушиваться к советам молодого мальчишки.