Главная мысль басни Крылова Роща и огонь

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Главная мысль басни Крылова Роща и огонь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 басня — «Роща и Огонь» , где под Рощей подразумевалась Россия, а под Огнем — Наполеон. Она была написана после демонстрации единства глав России и Франции, писатель выразил недовольство широких слоев общества на это событие.  Как то так а так сам добавь
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