Упростите выражение: 1)5/8a*4/15b; 2)6 3/4x*1 11/45y; 3)13/24d*32c;4)18 1/3a*1 2/11b*9/13c.
Математика
Упростите выражение: 1)5/8a*4/15b; 2)6 3/4x*1 11/45y; 3)13/24d*32c;4)18 1/3a*1 2/11b*9/13c.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5/8a*4/15b=1/6ab 2)6 3/4x*1 11/45y=8 2/5xy 3)13/24d*32c=17 1c/3d 4)18 1/3a*1 2/11b*9/13c= 15/abc
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